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Julian Nagelsmann efter matchen mot Ecuador. (Steve Luciano /AP/TT / AP)
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Uppgifter: Nagelsmann avgår efter tyska fiaskot

Av Ebba Örn
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Tyskland åkte ut ur VM redan i sextondelsfinalen mot Paraguay och nu väntas Julian Nagelsmann inom kort meddela att han avgår som förbundskapten, rapporterar tyska Sky Sport.

Beslutet följer på ett 3,5 timme långt möte med förbundet under torsdagen, enligt Sky. Där ska Nagelsmann fått ett ultimatum: avgå – eller få sparken.

Liverpools tidigare tränare Jürgen Klopp uppges vara högaktuell för posten.

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