VM:s storstjärnor briljerar: ”Det är väldigt ovanligt”

Lionel Messi, Erling Haaland och Kylian Mbappé ligger alla i skytteligans toppskikt.

Hittills har det varit de stora stjärnornas världsmästerskap. I toppskiktet av skytteligan återfinns flera av världens bästa spelare.

Frankrikes Kylian Mbappé och världsmästaren Lionel Messi ligger i topp, tätt följda av Erling Braut Haaland, Harry Kane, Ousmane Dembélé och Vinicius Junior.

– Det är väldigt ovanligt att alla toppspelare levererar för sina landslag. Det ger en extra krydda till världsmästerskapet att det är folks idoler och förebilder som levererar, säger SVT-experten Bojan Djordjic.

TV4:s expert Jonas Olsson tror att utökningen från 32 till 48 deltagande lag gynnar de större nationerna och de stora stjärnorna.

– Det är fler sämre lag, och formatet gör att man inte behöver spela så mycket på resultat i gruppspelet. En seger räcker för att gå vidare.