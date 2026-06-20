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Begravning av 6 månader gamla Vanisa Anifa i Bunia. (Moses Sawasawa /AP/TT / AP)
Ebolautbrottet

Dörrknackning sätts in i kampen mot ebola

Av Tomas Ekelund
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Parallellt med ebola sprids desinformation i Kongo-Kinshasa. På sociala medier och i lokalsamhällen delas föreställningar såsom att sjukdomen inte finns på riktigt, att förebyggande åtgärder är verkningslösa och att de kistor som begravs är tomma. Det rapporterar Bloomberg utifrån myndighetsrapporter och vittnesmål från volontärer på plats.

– Ebola skapar misstro och förnekelse överallt där sjukdomen får fäste, säger infektionsläkaren Megan Coffee som arbetar för International Rescue Committee.

Unicef hoppas att lösningen stavas dörrknackning. FN-organet har tränat upp 900 volontärer som går från dörr till dörr och pratar om viruset med människor de känner, i områdena Mongbwalu och Nyankunde.

Den aktuella epidemin av blödarfeber rör bundibugyo-varianten
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Över 200 dödsoffer bekräftade i ebola i Kongo-Kinshasa
TT
Frågor och svar om ebola
bakgrund · www.folkhalsomyndigheten.se
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