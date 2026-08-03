Dousa vänder sig mot C: Visa att ni menar allvar
Centerpartiet fördömer Vänsterpartiet gång på gång men gör aldrig verklighet av sina ord, skriver biståndsminister Benjamin Dousa (M) i en kommentar.
Dousa tycker att Centerpartiet, om de menar allvar, bör kräva att S utesluter V från en framtida regering.
”Allt annat vore varm luft utan substans.”
Tidigare på måndagen rapporterade Expressen att V-ledamoten Ilona Szatmári Waldau förra året skrivit ett stödbrev till en terrordömd palestinsk fånge. Det fick C-toppen Hannes Hervieu att säga att Vänsterpartiet inte hör hemma i en regering.
C vägrar sedan tidigare att regera med V, och V har kongressbeslut på att rösta ner regeringsförslag som de själva inte är en del av.
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