V-politikerns svar: ”Jag har tagit ned inlägget”

Vänsterpartiets Ilona Szatmári Waldau tar avstånd från sitt tidigare inlägg på Facebook där hon uttryckte stöd för en palestinsk fånge som fängslats, anklagad för att ha beordrat terrorbombningar i Israel.

Inga av de stödbrev som V-riksdagsledamöter skrev till palestinska fångar skulle till människor som ägnat sig åt våld, skriver hon i ett nytt inlägg på Facebook.

”Här blev det fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt. Jag har tagit ned inlägget. Terrorism och våld mot civila är ingenting jag stödjer eller uppmuntrar”.

Enligt partisekreterare Maria Forsberg var det föreningen Palestinska riksförbundet som ansvarade för informationen om fångarna.