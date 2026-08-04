Dadgostar har fortsatt förtroende: ”Känner mig trygg”

Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar har fortsatt förtroende för partikollegan Ilona Szatmári Waldau trots att hon uttryckte stöd för en palestinsk fånge som anklagats för att ha beordrat terrorbombningar i Israel. Det säger hon till Aftonbladet.

– Det hon ville säga var att man måste få en rättvis rättegång enligt Genèvekonventionen. Jag känner mig väldigt trygg med hennes värderingar.

Dadgostar säger att Szatmári Waldau har ett långt engagemang för Palestina och att man måste få kritisera hur Israel behandlar fångar.