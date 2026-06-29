Drabbades ilska: ”Räknar oss – men hjälper oss inte”

Venezuelaner i de jordbävningsdrabbade områdena uttrycker ilska över myndigheternas hantering av naturkatastrofen, rapporterar flera medier.

I Caracas försöker invånare hjälpa varandra, men någon organiserad statlig hjälp syns knappt till, konstaterar BBC:s utsända Orla Guerin. Hon säger att den dominerande känslan bland de drabbade är att staten har svikit dem.

Ekots Latinamerikakorrespondent Lotten Collin har samlat röster från några av de tusentals människor som övernattar i en park i huvudstaden.

– Myndigheterna har kommit flera gånger för att räkna oss, men vi får varken hjälp eller svar, säger en person.

Samtidigt växer en frustration över att regeringen begränsat tillträdet till den hårt drabbade delstaten La Guaira. Frivilliga måste ha särskilda tillstånd för att få delta i räddningsarbetet och långa köer har bildats utanför en konserthall i Caracas där tillstånden utfärdas, enligt AFP.