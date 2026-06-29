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Människor sätter upp läger i Caracas, 27 juni. (Javier Campos /AP/TT / AP)
Jordbävningarna i Venezuela

Drabbades ilska: ”Räknar oss – men hjälper oss inte”

Av Olivia W Demred
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Venezuelaner i de jordbävningsdrabbade områdena uttrycker ilska över myndigheternas hantering av naturkatastrofen, rapporterar flera medier.

I Caracas försöker invånare hjälpa varandra, men någon organiserad statlig hjälp syns knappt till, konstaterar BBC:s utsända Orla Guerin. Hon säger att den dominerande känslan bland de drabbade är att staten har svikit dem.

Ekots Latinamerikakorrespondent Lotten Collin har samlat röster från några av de tusentals människor som övernattar i en park i huvudstaden.

– Myndigheterna har kommit flera gånger för att räkna oss, men vi får varken hjälp eller svar, säger en person.

Samtidigt växer en frustration över att regeringen begränsat tillträdet till den hårt drabbade delstaten La Guaira. Frivilliga måste ha särskilda tillstånd för att få delta i räddningsarbetet och långa köer har bildats utanför en konserthall i Caracas där tillstånden utfärdas, enligt AFP.

BBC:s korrespondent är förvånad över frånvaron av hjälp – jämför med andra naturkatastrofer
tv · BBC
Dödstalet har passerat 1 400
AFP  · Ofta betalvägg
Tusentals har blivit hemlösa efter jordskalven
radio+text · Sveriges Radio
Överfulla bårhus i Caracas – klarar inte trycket
www.theguardian.com
Vittnen: Myndigheterna dröjde 48 timmar med insatserna i Maracay
tv+text · Sveriges Television
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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaLatinamerika