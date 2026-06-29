Kraftigt skalv i Venezuela – människor flydde sina hus

Ett kraftigt efterskalv och flera mindre skalv skakade Venezuela tidigt på måndagsmorgonen, rapporterar flera medier.

Det stora skalvet hade en magnitud på 4,6 och verkar inte ha orsakat några allvarliga skador, men flera personer i både huvudstaden Caracas och hamnstaden La Guaira flydde ut på gatorna i panik.

– Jag vet inte när vi ska uppleva en stund av riktig trygghet, säger 51-åriga Concepción som flydde ur huset.

De kraftiga jordskalv som drabbade landet förra veckan har lett till minst 1 450 dödsfall. De nya mindre skalven inträffar samtidigt som sökinsatsen efter överlevande i rasmassorna är inne i en intensiv fas.

”De nya skalven kommer vid värsta tänkbara tidpunkt”, skriver tidningen El Nacional.