Dödstalet efter skalven i Venezuela når 4 700
Dödstalet efter de förödande skalven i Venezuela fortsätter att stiga. Nu har 4 734 personer bekräftats döda, uppger regeringen enligt Reuters.
Antalet skadade förblir detsamma, strax över 16 700 personer, och nära 18 000 personer har förlorat sina hem.
Enligt FN väntas 1,3 miljoner människor behöva hjälp under det närmaste halvåret.
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