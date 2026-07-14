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En kvinna väntar på att hennes barn ska hittas i rasmassorna. Bilden är tagen den 12 juli. (Ariana Cubillos /AP/TT / AP)
Jordbävningarna i Venezuela

Dödstalet efter skalven i Venezuela når 4 700

Av Hedda Hallsenius
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Dödstalet efter de förödande skalven i Venezuela fortsätter att stiga. Nu har 4 734 personer bekräftats döda, uppger regeringen enligt Reuters.

Antalet skadade förblir detsamma, strax över 16 700 personer, och nära 18 000 personer har förlorat sina hem.

Enligt FN väntas 1,3 miljoner människor behöva hjälp under det närmaste halvåret.

Reuters notis
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Många venezuelaner är arga på regeringen efter vad de anser är otillräckliga hjälpinsatser
www.theguardian.com
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