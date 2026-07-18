Över 5 000 döda efter jordbävningskatastrofen
Det officiella dödstalet efter jordbävningarna i Venezuela har nu passerat 5 000 personer, meddelar räddningstjänsten enligt AFP. Enligt FN:s bedömning saknas fortfarande omkring 50 000 människor efter skalven, skriver TT.
Nu meddelar interimspresidenten Delcy Rodríguez att landet tar ut 346 miljoner dollar från Internationella valutafonden (IMF) för de mest akuta behoven.
Två jordbävningar med magnituden 7,2 och 7,5 slog till med några sekunders mellanrum den 24 juni.
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