Över 5 000 döda efter jordbävningskatastrofen

En kropp tas ur rasmassorna i staden La Guaira den 15 juli.

Det officiella dödstalet efter jordbävningarna i Venezuela har nu passerat 5 000 personer, meddelar räddningstjänsten enligt AFP. Enligt FN:s bedömning saknas fortfarande omkring 50 000 människor efter skalven, skriver TT.

Nu meddelar interimspresidenten Delcy Rodríguez att landet tar ut 346 miljoner dollar från Internationella valutafonden (IMF) för de mest akuta behoven.

Två jordbävningar med magnituden 7,2 och 7,5 slog till med några sekunders mellanrum den 24 juni.