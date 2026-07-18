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En kropp tas ur rasmassorna i staden La Guaira den 15 juli. (Ariana Cubillos /AP/TT)
Jordbävningarna i Venezuela

Över 5 000 döda efter jordbävningskatastrofen

Av Marcus Lindén
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Det officiella dödstalet efter jordbävningarna i Venezuela har nu passerat 5 000 personer, meddelar räddningstjänsten enligt AFP. Enligt FN:s bedömning saknas fortfarande omkring 50 000 människor efter skalven, skriver TT.

Nu meddelar interimspresidenten Delcy Rodríguez att landet tar ut 346 miljoner dollar från Internationella valutafonden (IMF) för de mest akuta behoven.

Två jordbävningar med magnituden 7,2 och 7,5 slog till med några sekunders mellanrum den 24 juni.

De flesta dödsoffren fanns vid kustområdena
AFP  · Ofta betalvägg
Innebär en av de dödligaste naturkatastroferna under de senaste åren
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Många som blev hemlösa bor i överfulla läger med dåliga sanitära förhållanden
Sveriges Radio
Enligt FN:s uppskattningar saknas fortfarande omkring 50 000 människor
TT
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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaLatinamerikaDelcy RodríguezIMF, Internationella valutafonden