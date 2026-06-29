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María Corina Machado i Oslo. (Javad Parsa / NTB)
Jordbävningarna i Venezuela

Machado planerar återvända till Venezuela: ”Min plikt”

Av Olivia W Demred
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Venezuelas oppositionsledare María Corina Machado planerar att återvända till landet efter de kraftiga jordbävningarna, rapporterar Bloomberg. Hon säger att det är hennes plikt att stödja de drabbade och att hon snart kommer att vara tillbaka i Venezuela.

Machado flydde från Venezuela i december 2025 för att ta emot Nobels fredspris i Norge. Enligt Bloomberg försökte hon nyligen resa tillbaka via Curacao men avbröt försöket efter varningar från USA.

Om Machado återvänder skulle det ställa nuvarande ledaren Delcy Rodriguez inför ett svårt val: att ta emot sin främsta politiska motståndare i en gest av nationell enighet – eller anklagas för att strama åt det politiska greppet under en nationell kris.

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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaLatinamerikaMaria Corina Machado