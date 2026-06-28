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Donald Trump och USA stöttar Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna. (AP)
Jordbävningarna i Venezuela

Expert: USA-nödhjälp till Venezuela kan vara politisk seger för Donald Trump

Av Jacob Ruderstam
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Att USA skickar nödhjälp till katastrofdrabbade Venezuela är inte bara en medmänsklig gest. Det innebär också en chans för Trumpadministrationen att visa att landet är intresserat av mer än bara Venezuelas olja. Det säger Michael Shifter vid tankesmedjan Inter-American Dialogue till New York Times.

USA attackerade Venezuela den 3 januari och avsatte den auktoritäre presidenten Nicolás Maduro. Trump lovade att landet skulle blomstra ekonomiskt med hjälp av amerikanska investeringar.

Den amerikanske presidenten har också flera gånger påstått att USA har rätt till den venezuelanska oljan.

– Det finns en växande oro över att Trumpadministrationen i praktiken plundrar landet och att Venezuela förlorar självständighet och kontroll över sina egna resurser, säger Shifter.

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