Drömmotstånd för Mjällby i Champions League-kvalet

Svenska mästarna Mjällby fick en riktig drömlottning i andra omgången av Champions League-fotbollen, rapporterar flera medier. Laget kommer att ställas mot antingen Lincoln Reds från Gibraltar eller Inter Club från Andorra.

Dubbelmötet avgörs 21–22 juli och 28–29 juli och Mjällby inleder på hemmaplan.

För att ta sig till Champions Leagues seriespel behöver blekingelaget vinna tre dubbelmöten.