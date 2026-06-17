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Mjällbyfans (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Europakvalen 2026

Drömmotstånd för Mjällby i Champions League-kvalet

Av Anders Hovne
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Svenska mästarna Mjällby fick en riktig drömlottning i andra omgången av Champions League-fotbollen, rapporterar flera medier. Laget kommer att ställas mot antingen Lincoln Reds från Gibraltar eller Inter Club från Andorra.

Dubbelmötet avgörs 21–22 juli och 28–29 juli och Mjällby inleder på hemmaplan.

För att ta sig till Champions Leagues seriespel behöver blekingelaget vinna tre dubbelmöten.

Vid förlust i andra omgången väntar kval till Europa League
TT
Kunde också fått möta bland andra Röda stjärnan (Serbien) eller Lech Poznan (Polen)
www.fotbollskanalen.se
Lottningen avgjordes på onsdagen vid lunchtid
www.nsk.se
Klubbchefen: Sportsligt är det en bra lottning
Aftonbladet
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