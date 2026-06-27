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Bilder från staden Futtsu city nära Tokyo. (/AP/TT / AP)
Extremvädret i Asien

Dubbla tropiska stormar slår mot Japan – äldre man död

Av Hedda Hallsenius
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Två tropiska stormar slår samtidigt mot västra Japan, samtidigt som landets regnsäsong är i full gång. De tunga regnen har orsakat jordskred och översvämningar. En person har dött, rapporterar AP.

Över två miljoner människor har uppmanats att evakuera sina hem.

En man i 70-årsåldern dog och ytterligare tre personer skadades när ett hus kollapsade efter ett jordskred i prefekturen Yamaguchi.

Över 30 hem översvämmades i städerna Nara och Hiroshima under fredagen, enligt Japans myndighet för katastrofhantering. Även tåg- och flygtrafik har påverkats av vädret.

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