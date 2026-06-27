Över 200 flyg inställda i stormen: ”Regnet slutar inte falla”
Över 200 flyg har ställts in och tågtrafiken påverkades avsevärt, efter att dubbla tropiska stormar dragit in över sydöstra Asien, rapporterar Reuters.
Stormarna Mekkhala och Higos, i kombination med den vanliga regnsäsongen, har orsakat varningar om tunga regn, översvämningar och jordskred i Japan och Taiwan.
– I går var det inte så farligt, men under morgonen har regnet inte slutat falla, säger Chi, som äger ett bageri i Zhibei i Taiwan.
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