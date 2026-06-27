ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild från en tidigare storm i Taiwan. (ChiangYing-ying / AP)
Extremvädret i Asien

Över 200 flyg inställda i stormen: ”Regnet slutar inte falla”

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Över 200 flyg har ställts in och tågtrafiken påverkades avsevärt, efter att dubbla tropiska stormar dragit in över sydöstra Asien, rapporterar Reuters.

Stormarna Mekkhala och Higos, i kombination med den vanliga regnsäsongen, har orsakat varningar om tunga regn, översvämningar och jordskred i Japan och Taiwan.

– I går var det inte så farligt, men under morgonen har regnet inte slutat falla, säger Chi, som äger ett bageri i Zhibei i Taiwan.

Både ute på gatan och inne i bageriet är vattnet i knähöjd, säger Chi.
Reuters  · Ofta betalvägg
Sex miljoner människor i Taiwan ska stanna hemma från skola och jobb
Reuters  · Ofta betalvägg
200 millimeter regn väntas falla under det kommande dygnet
mainichi.jp
Forskare: Ovanligt med två tyfoner samtidigt
www.asahi.com
Annons
Boka hotellweekend – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Extremvädret i AsienTaiwanJapanAsienDjur & natur