Hundratals ormar på vift efter oväder i Kina

Över 800 ormar har spolats bort från en ormfarm i en by i Hengzhou i södra Kina, rapporterar CNN med hänvisning till lokala uppgifter. Detta i samband med stora översvämningar.

De flesta av ormarna uppges vara ofarliga, men det finns även mycket giftiga kobror, enligt kinesiska statsmedier. En bybo uppges ha blivit biten och vårdas på sjukhus och lokalbor arbetar med att försöka fånga in djuren.

Delar av Kina är svårt drabbade av jordskred, översvämningar och tromber. Minst 15 människor har hittills omkommit.