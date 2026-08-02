Sydkorea har uppmätt sin högsta temperatur någonsin

En man kyler sig framför maskiner som står utplacerade i Seoul för att sprida svalkande vattenånga.

42,5 grader. Det visade termometern i den sydkoreanska staden Yangsan på söndagen, rapporterar TT. Därmed uppmättes den högsta temperaturen i landet sedan mätningarna startade för över 100 år sedan.

Yangsan är epicentrum för en pågående värmebölja, vilket har inneburit att invånarna har behövt stå ut med temperaturer över 40 grader i fem dagar i följd. Enligt nyhetsbyrån AFP har många tagit sig till luftkonditionerade köpcentrum och kaféer för att undfly värmen.

Från myndighetshåll har medborgarna uppmanats att vila och hålla sig nedkylda, skriver TT. Under söndagen ställdes dessutom en match i den sydkoreanska basebolligan in med anledning av värmen, enligt AFP.