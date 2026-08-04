Tre lejon tros ha dött av värmeslag i Tokyo

Lejon svalkar sig i värmen genom att slicka på en isbit. Bilden är tagen på en djurpark i Lahore i juni i år.

Tre lejon tros ha dött av värmeslag på en djurpark i Tokyo, rapporterar CNN. Temperaturen i landet har nått 40 grader vid flera tillfällen de senaste veckorna.

Den zoologiska trädgården Tama i utkanten av staden stängde sitt lejonhägn i mitten av juli efter att djuren blivit sjukligt trötta och tappat aptiten.

Djurparken har därefter försökt svalka djuren med vatten och industrifläktar, och de värst drabbade har också fått vätska och mediciner intravenöst. Trots det överlevde alltså inte tre av lejonen. Ytterligare tre vårdas av veterinärer, medan fyra tycks ha återhämtat sig.

Dödsorsaken är ännu inte fastställd, men obduktioner visar att samtliga djur var utorkade och led av organsvikt, vilket tyder på att de dött av värmen.