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Tysk fotbollssupporter under VM i Nordamerika. (Charles Krupa /AP/TT / AP)
Tysklands tillväxt

Dyster prognos för tysk tillväxt

Av Magnus Eriksson
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Den tyska ekonomin väntas växa med endast 0,9 procent årligen fram till 2045. Det framgår av en studie som genomförts av forskningsinstitutet Prognos, som Süddeutsche Zeitung fått tillgång till.

Med all sannolikhet kommer den tyska ekonomin att växa mycket långsamt fram till mitten av århundradet, skriver tidningen.

Förutsättningen för att tillväxten ens ska nå denna nivå är att de tyska företagen integrerar digitala lösningar, AI och andra tekniska innovationer i sin produktion i betydligt högre grad än tidigare.

Enligt studien står bland annat kemi-, metall- och cementindustrin under särskild press till följd av klimatförändringar och hög energiintensitet. Även fordons- och transportsektorerna genomgår genomgripande förändringar drivna av övergången till eldrift.

Knappast några positiva utsikter fram till 2045
www.sueddeutsche.de
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www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
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