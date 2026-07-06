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Förbundskansler Friedrich Merz. Arkivbild. (Ebrahim Noroozi /AP/TT / AP)
Tysklands tillväxt

Tyskland planerar jättelån till historisk upprustning

Av Andreas Victorzon
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Tyskland planerar att låna över 800 miljarder euro fram till 2030 bland annat för att finansiera de största försvarssatsningarna sedan kalla kriget, skriver Financial Times.

Försvarsbudgeten väntas uppgå till 109 miljarder euro nästa år och stiga till 183,6 miljarder euro 2030, enligt prognoser som tidningen tagit del av.

Den nya linjen innebär ett tydligt brott med årtionden av budgetdisciplin. Upprustningen drivs av den ökade oron för Ryssland och av Donald Trumps signaler om att USA ska minska sitt militära engagemang i Europa, skriver FT.

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Financial Times  · Ofta betalvägg
Dokument: Tyskland planerar att öka lånen (3 juli)
uk.finance.yahoo.com
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