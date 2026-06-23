Tyskland vill införa svenskt pensionssystem

Tyskland vill införa ett nytt pensionssystem med Sverige som modell. Det föreslår förbundskansler Friedrich Merz, rapporterar Financial Times.

– Skandinaverna har gjort det, och det ska vi också göra, säger Merz enligt tidningen.

Precis som i Sverige vill han införa en offentlig pensionsfond som investerar en del av löntagarnas pensionsavgifter på kapitalmarknaden. Förslaget uppges vara en del av en större reform av landets allt dyrare pensionssystem som går med stora underskott.