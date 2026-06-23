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Friedrich Merz, Tysklands förbundskansler, och Ulf Kristersson, Sveriges statsminister. Arkivbild. (Stefan Jerrevång/TT / TT Nyhetsbyrån)
Tysklands tillväxt

Tyskland vill införa svenskt pensionssystem

Av Andreas Victorzon
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Tyskland vill införa ett nytt pensionssystem med Sverige som modell. Det föreslår förbundskansler Friedrich Merz, rapporterar Financial Times.

– Skandinaverna har gjort det, och det ska vi också göra, säger Merz enligt tidningen.

Precis som i Sverige vill han införa en offentlig pensionsfond som investerar en del av löntagarnas pensionsavgifter på kapitalmarknaden. Förslaget uppges vara en del av en större reform av landets allt dyrare pensionssystem som går med stora underskott.

Pensionerna stod för 41 procent av statens välfärdsutgifter 2024
Financial Times  · Ofta betalvägg
Tyskland har en åldrande befolkning med 16,5 miljoner som går i pension till 2036
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Tysklands tillväxtFriedrich MerzTysklandEuropa