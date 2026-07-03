Tusentals protesterade mot Mercedes sparplaner

Tusentals anställda demonstrerade på fredagen utanför fordonsjätten Mercedes-Benz fabriker i Tyskland, skriver TT. Protesterna, som organiserats av fackförbundet IG Metall, gällde de sparförslag som Mercedes aviserat.

Enligt fackförbundet deltog fler än 33 000 arbetare i protesterna. Mercedes-Benz uppgav att det var 16 000 personer som demonstrerat vid sex av deras fabriker.

I förra veckan kom uppgifter om att Volkswagen ska göra sig av med närmare 100 000 anställda de kommande åren.