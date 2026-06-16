S-toppen mordhotades under Botkyrkastriden

Ebba Östlin efter att hon blev bortröstad som gruppledare för S. Arkivbild från 2023.

Den tidigare socialdemokratiska toppolitikern Ebba Östlin mordhotades i samband med den politiska striden i Botkyrka 2023. Det berättar hon själv i P1-programmet Kaliber.

2023 valde kommunledningen i Botkyrka att stänga studieförbundet ABF:s fritidsgårdar i kommunen. Det efter att en rapport visat att det förekom personer med gängkopplingar bland både anställda och besökare. Ebba Östlin, då kommunalråd och gruppledare för S i kommunen, blev ansiktet utåt för stängningen.

I Kaliber berättar Östlin om hur hon vid ett tillfälle var på väg hem från ett styrelsemöte och stannade vid ett rödljus.

– Då tittade jag upp – som man gör – mot bilen bredvid. Och då lyfte han handen och låtsades skjuta mig.

ABF har förnekat att det förekommit gängkriminella i verksamheten, men Kalibers nya granskning gör gällande att problemet var mer utbrett än tidigare känt.