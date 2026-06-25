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Den tidigare Säpo-chefen Klas Friberg, till vänster, ska leda den nytillsatta ”infiltrationskommissionen”. Till höger syns Ebba Östlin (S), som under uppmärksammade former avsattes som kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka 2023. (Jessica Gow/TT, Fredrik Persson/TT)
S-turbulensen i Botkyrka

Tidöpartierna vill utreda S efter Botkyrka-skandalen

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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En ”infiltrationskommission” tillsatt av Tidöpartierna ska granska konflikten i Botkyrka kommun, när personer med kopplingar till gängkriminalitet uppges ha infiltrerat Socialdemokraterna för att rösta bort kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S). Det skriver företrädare för de fyra partierna i en debattartikel i Expressen.

”I kommissionens uppdrag ingår att göra en genomlysning av de misstänkta oegentligheterna i Botkyrka och andra liknande fall rörande partier, förvaltningar och beslutande församlingar”, skriver Tidöpartierna.

”Infiltrationskommissionen” kommer enligt Aftonbladet att ledas av den tidigare Säpo-chefen Klas Friberg.

Strömmer (M) och Östlin (S) samarbetar för att stoppa infiltration
Aftonbladet
Tidöpartierna: Nu utreder vi Socialdemokraterna
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”Kaliber” om turbulensen inom Socialdemokraterna i Botkyrka (15 juni)
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S-toppen ångrar sin roll i Botkyrka-skandalen (18 juni)
Aftonbladet
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