Tidöpartierna vill utreda S efter Botkyrka-skandalen

Den tidigare Säpo-chefen Klas Friberg, till vänster, ska leda den nytillsatta ”infiltrationskommissionen”. Till höger syns Ebba Östlin (S), som under uppmärksammade former avsattes som kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka 2023.

En ”infiltrationskommission” tillsatt av Tidöpartierna ska granska konflikten i Botkyrka kommun, när personer med kopplingar till gängkriminalitet uppges ha infiltrerat Socialdemokraterna för att rösta bort kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S). Det skriver företrädare för de fyra partierna i en debattartikel i Expressen.

”I kommissionens uppdrag ingår att göra en genomlysning av de misstänkta oegentligheterna i Botkyrka och andra liknande fall rörande partier, förvaltningar och beslutande församlingar”, skriver Tidöpartierna.

”Infiltrationskommissionen” kommer enligt Aftonbladet att ledas av den tidigare Säpo-chefen Klas Friberg.