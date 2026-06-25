Tidöpartierna vill utreda S efter Botkyrka-skandalen
En ”infiltrationskommission” tillsatt av Tidöpartierna ska granska konflikten i Botkyrka kommun, när personer med kopplingar till gängkriminalitet uppges ha infiltrerat Socialdemokraterna för att rösta bort kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S). Det skriver företrädare för de fyra partierna i en debattartikel i Expressen.
”I kommissionens uppdrag ingår att göra en genomlysning av de misstänkta oegentligheterna i Botkyrka och andra liknande fall rörande partier, förvaltningar och beslutande församlingar”, skriver Tidöpartierna.
”Infiltrationskommissionen” kommer enligt Aftonbladet att ledas av den tidigare Säpo-chefen Klas Friberg.
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