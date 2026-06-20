Ledare: S verkade inte vilja hitta den gängrkriminelle i Botkyrka

Ebba Östlin kort efter att hon petats som gruppledare för Socialdemokraterna i Botkyrka på lördagen.

Flera av Sveriges tyngsta ledarredaktioner verkar ha tagit ledigt på midsommardagen, och hos resterande debatteras vitt skilda ämnen.

I Expressen skriver Patrik Kronqvist om skandalen kring Socialdemokraterna i Botkyrka. Kaliber kunde i veckan berätta att en dömd gängkriminell var delaktig i avsättandet av Ebba Östlin (S) som kommunstyrelsens ordförande 2023.

”Socialdemokraterna är ett parti som har mer än hundra års erfarenhet av att göra bakgrundskontroller av potentiella ministrar och statssekreterare. I fallet Botkyrka ville man uppenbarligen inte hitta något”, skriver han.

Aftonbladets Markus Andersson skriver, för andra gången den här veckan, om det hyckleri han anser att det innebär när Tidöpartiernas företrädare hyllar de svenska VM-hjältarna.

”På måndagsmorgonen satt Tidöpolitiker och hejade på Sverige. Och njöt av Hiens, Isaks och Ayaris prestationer. På eftermiddagen röstade de i riksdagen igenom vad som av kritiker har kallats för raslagar”, skriver han.