Avsatta Ebba Östlin (S) till partiet efter avslöjandet: ”Våga agera”

Socialdemokraternas avsatta kommunstyrelseordförande Ebba Östlin uppmanar partiet att utreda och offentliggöra sanningen om kopplingarna till organiserad brottslighet i Botkyrka.

”Nu finns en gyllene möjlighet att göra det som borde ha gjorts för tre år sedan. Att våga se och agera”, skriver hon på Facebook efter SR-programmet Kalibers avslöjande.

Programmet visar att en brottsdömd man med gängkopplingar deltog vid maktskiftet inom S då Östlin förlorade. Partiets nuvarande gruppledare i Botkyrka Emanuel Ksiazkiewicz förnekar att någon kriminell infiltration skett och menar att maktskiftet handlade om ledarskap.