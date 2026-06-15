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Arkivbild: Ebba Östlin 2022. (Tim Aro/TT)
S-turbulensen i Botkyrka

Avsatta Ebba Östlin (S) till partiet efter avslöjandet: ”Våga agera”

Av Kinga Sandén
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Socialdemokraternas avsatta kommunstyrelseordförande Ebba Östlin uppmanar partiet att utreda och offentliggöra sanningen om kopplingarna till organiserad brottslighet i Botkyrka.

”Nu finns en gyllene möjlighet att göra det som borde ha gjorts för tre år sedan. Att våga se och agera”, skriver hon på Facebook efter SR-programmet Kalibers avslöjande.

Programmet visar att en brottsdömd man med gängkopplingar deltog vid maktskiftet inom S då Östlin förlorade. Partiets nuvarande gruppledare i Botkyrka Emanuel Ksiazkiewicz förnekar att någon kriminell infiltration skett och menar att maktskiftet handlade om ledarskap.

S-turbulensen i Botkyrka 2023 — det gäller saken

  • Ebba Östlin (S) röstades bort som kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka i januari 2023 efter en infekterad intern konflikt kopplad till ABF:s fritidsgårdar.
  • Omröstningen kantades av anklagelser om att personer med kopplingar till gängkriminalitet deltog, men Socialdemokraternas interna utredning fann inga belägg för infiltration.
  • Emanuel Ksiazkiewicz (S) valdes till ny gruppledare i mars 2023, men partiet splittrades och flera medlemmar blev politiska vildar eller lämnade partiet.
  • Under hösten 2023 föll det nästan 30-åriga S-styret i Botkyrka och en ny koalition med M, C, KD, Tullingepartiet och oberoende socialdemokrater tog över ledningen.
  • I oktober 2024 bildades ett nytt parti, Oberoende S, av tidigare S-medlemmar som lämnat partiet efter den utdragna konflikten.
Ebba Östlin på Facebook
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Kaliber avslöjar: Ytterligare kriminell i S-uppgörelsen i Botkyrka 2023 | Sveriges Radio
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