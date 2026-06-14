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Sjukvården förbereder kroppen efter en avliden person, så att den kan lämnas över till anhöriga. (Moses Sawasawa/AP/TT)
Ebolautbrottet

Ebolautbrottet växer allt mer – WHO varnar

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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149 personer har hittills bekräftats döda i ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa, meddelade landets myndigheter på lördagen enligt Reuters. Samtidigt har antalet bekräftade fall av sjukdomen ökat till över 700.

I fredags larmade världshälsoorganisationen WHO om att utbrottet – som framför allt har drabbat provinsen Ituri i östra Kongo-Kinshasa – sprider sig till allt fler områden. Sedan tidigare har flera fall också registrerats i grannlandet Uganda.

Ebolautbrottet — det gäller saken

  • Det senaste ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa orsakas av bundibugyo-varianten som saknar både vaccin och behandling.
  • Utbrottet har spridits till Uganda där flera fall har bekräftats.
  • WHO har utlyst internationellt nödläge och varnat för att mörkertalet är stort samt att smittan sprids snabbare än vården hinner hantera.
  • Väpnad konflikt, bristande infrastruktur och misstro mot myndigheter försvårar insatser och har lett till attacker mot ebolacenter.
  • Flera grannländer har infört gränskontroller och skärpta inreseregler för att hindra vidare spridning.
Antalet bekräftade fall fortsätter att öka
TT
Siffrorna visar antalet registrerade dödsfall fram till i fredags
Reuters  · Ofta betalvägg
Svenska Folkhälsomyndighetens informationssida om ebolautbrottet
www.folkhalsomyndigheten.se
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