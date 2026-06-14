Ebolautbrottet växer allt mer – WHO varnar
149 personer har hittills bekräftats döda i ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa, meddelade landets myndigheter på lördagen enligt Reuters. Samtidigt har antalet bekräftade fall av sjukdomen ökat till över 700.
I fredags larmade världshälsoorganisationen WHO om att utbrottet – som framför allt har drabbat provinsen Ituri i östra Kongo-Kinshasa – sprider sig till allt fler områden. Sedan tidigare har flera fall också registrerats i grannlandet Uganda.
Ebolautbrottet — det gäller saken
- Det senaste ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa orsakas av bundibugyo-varianten som saknar både vaccin och behandling.
- Utbrottet har spridits till Uganda där flera fall har bekräftats.
- WHO har utlyst internationellt nödläge och varnat för att mörkertalet är stort samt att smittan sprids snabbare än vården hinner hantera.
- Väpnad konflikt, bristande infrastruktur och misstro mot myndigheter försvårar insatser och har lett till attacker mot ebolacenter.
- Flera grannländer har infört gränskontroller och skärpta inreseregler för att hindra vidare spridning.
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