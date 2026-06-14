Ebolautbrottet växer allt mer – WHO varnar

Sjukvården förbereder kroppen efter en avliden person, så att den kan lämnas över till anhöriga.

149 personer har hittills bekräftats döda i ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa, meddelade landets myndigheter på lördagen enligt Reuters. Samtidigt har antalet bekräftade fall av sjukdomen ökat till över 700.

I fredags larmade världshälsoorganisationen WHO om att utbrottet – som framför allt har drabbat provinsen Ituri i östra Kongo-Kinshasa – sprider sig till allt fler områden. Sedan tidigare har flera fall också registrerats i grannlandet Uganda.