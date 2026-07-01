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ECB-ledamoten Yannis Stournaras och ECB-presidenten Christine Lagarde på ett möte i Aten 2023. (Uncredited / AP)
ECB vs inflationen

ECB-ledamot: Inget behov av att ändra räntan i juli

Av Magnus Eriksson
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Den oväntat låga inflationen i ECB-området i juni i kombination med kraftiga nedgångar i energipriserna talar för att ECB kan vila på hanen framöver efter räntehöjningen i juni. Det sa ECB-ledamoten Yannis Stournaras till Bloomberg vid en intervju på ECB-konferensen i Sintra i Portugal.

– Som jag ser det nu vore det troligen bäst att stanna där vi är ett tag.

KPI-inflationen i euroområdet sjönk till 2,8 procent i juni, vilket var lägre än marknadens förväntningar.

ECB måste dock hålla koll på hur företag för vidare energikostnader till konsumenter samt vilka effekter de stora investeringarna i AI får på inflationen, sa Stournaras till tidningen.

ECB:s nästa räntebesked kommer 23 juli.

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