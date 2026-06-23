Efter attackerna: Putin redo för fredssamtal

Rysslands president Vladimir Putin säger att landet är redo för fredssamtal med Ukraina, rapporterar Sky News. Det enda kravet är att förhandlingarna utgår från samtalen i Istanbul 2022.

De samtalen byggde bland annat på att Ukraina skulle avstå från att gå med i Nato, begränsa storleken på sina väpnade styrkor och att den ockuperade Krymhalvön skulle förbli under rysk kontroll.

Kraven avvisades av Ukraina, och det finns inga tecken på att Ryssland har ändrat sin position. Putins öppning för nya förhandlingar kommer samtidigt som Ukraina har satt press på den ryska oljeindustrin genom upprepade attacker mot oljeterminaler och oljeraffinaderier.

Flera ryska regioner har som följd infört begränsningar i försäljningen av bränsle, och landets vice premiärminister Aleksandr Novak har öppnat för att ett exportförbud för diesel kan behöva införas.

Ukraina har ännu inte kommenterat det ryska utspelet.