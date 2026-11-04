Polisen i Syd har fått i uppdrag att samordna alla polisutredningar efter den misstänkta hackerattacken som satte matbutikers frysar ur funktion. Det rapporterar SVT Skåne.

Alla regioner bedriver sina egna utredningar. Men Syd kommer att samordna och kartlägga alla anmälningar och sedan rapportera det till den nationella operativa avdelningen (Noa).

– Det är viktigt att man inte raderar någon information utan anmäler, säger Fredrik Nilsson, chef för regionalt it-brottscentrum i Syd, till kanalen.

Flera matkedjor slog larm under måndagen när deras frysar plötsligt ställdes in på 50 grader. Det har resulterat i att butikerna tvingats slänga enorma mängder mat. Det finns i nuläget ingen misstänkt.