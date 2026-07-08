Efter haveriet – erbjöds ombokning mot avgift

Ryanairs havererade incheckningssystem på Arlanda gjorde att hundratals resenärer missade sina flyg under onsdagen.

Flera resenärer som försökt boka om sina resor har dessutom fått göra det mot en avgift på 100 euro, en så kallad ”missed flight fee”, rapporterar Aftonbladet.

Bland de drabbade finns Robin och hans vänner, som skulle ha rest till Chania på Kreta.

– De sa att vi behövde betala 100 euro per person i en så kallad ”missed flight fee”. Nästa flyg de kunde erbjuda gick först den 11 juli, säger Robin till tidningen.

Vännerna valde i stället att boka om resan med ett annat flygbolag.

Ryanair uppger för Aftonbladet att problemen orsakades av ett tekniskt fel hos en extern systemleverantör, men att felet nu är åtgärdat. Flygbolaget säger också att resenärer som drabbats ska bokas om utan kostnad.