Till vänster: Demonstranter i Paris den 7 november. Till höger: Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu.

Minimilönen i Frankrike ska höjas med 24 euro – motsvarande 264 kronor – i månaden. Det meddelade den franska premiärministern Sébastien Lecornu på måndagen.

Under höstens protestvåg i Frankrike har demonstranterna bland annat krävt mer pengar till skolsystemet och just högre minimlöner.

Den aviserade höjningen kommer att träda i kraft den 1 december, men har redan kritiserats för att inte vara tillräcklig.

– Ilskan kommer inte att försvinna bara för att regeringen höjer minimilönen med några euro, säger Sophie Binet, generalsekreterare för fackföreningen CGT, till Franceinfo.