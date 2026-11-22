Europeiska ungdomsprotester når rekordnivå
De europeiska ungdomsprotesterna växer kraftigt, enligt en datanalys i Financial Times.
Över 1 100 ungdoms- eller studentdemonstrationer med minst 100 deltagare har registrerats av konfliktbevakaren Acled i oktober. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år.
Forskaren Ibrahim Sabra på universitetet Columbia säger till FT att varje lands proteströrelse är unik, men att de enas i sin kritik mot utbildningsväsendet.
– Stigande hyror och levnadskostnader förstärker den ilskan. Det gör också känslan av att partier och institutioner inte lyssnar.
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