En demonstrant i london. Parollen ”Kämpa för vår framtid, inte fler krig” samlade deltagare i 25 länder på fredagen.

De europeiska ungdomsprotesterna växer kraftigt, enligt en datanalys i Financial Times.

Över 1 100 ungdoms- eller studentdemonstrationer med minst 100 deltagare har registrerats av konfliktbevakaren Acled i oktober. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år.

Forskaren Ibrahim Sabra på universitetet Columbia säger till FT att varje lands proteströrelse är unik, men att de enas i sin kritik mot utbildningsväsendet.

– Stigande hyror och levnadskostnader förstärker den ilskan. Det gör också känslan av att partier och institutioner inte lyssnar.