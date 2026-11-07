70 000 poliser och gendarmer har kallats in för att stävja planerade protester i Frankrike, rapporterar El Figaro. Enligt inrikesminister Laurent Nuñez har planer på våld mot polisen, plundring och förstörelse spridits i sociala medier inför ännu en ”högrisklördag”.

– Vi står redo att möta bråkmakarna, säger Nuñez.

Protesterna drivs av franska fackföreningar och studentgrupper. Rörelsen Gula västarna planerar samtidigt en separat demonstration i centrala Paris, trots ett förbud från myndigheterna.