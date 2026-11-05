UD till svenskar i Frankrike: ”Undvik folksamlingar”
Med anledning av generalstrejken i Frankrike uppmanar UD svenskar i landet att vara uppmärksamma, undvika folksamlingar och följa myndigheternas anvisningar.
Under dagen väntas hundratusentals demonstrera runt om i landet sedan fackförbunden uppmanat till en landsomfattande strejk.
”Brinnande barrikader och sammandrabbningar mellan demonstranter och polis kan förekomma och störningar i trafiken kan uppstå”, skriver UD på sin hemsida.
Även lokala utegångsförbud kan förekomma med kort varsel efter senaste dagarnas kravaller i Paris, Lyon, Lille och Marseille.