Demonstranter i ett hav av tårgas i Lyon, 5 november.

Med anledning av generalstrejken i Frankrike uppmanar UD svenskar i landet att vara uppmärksamma, undvika folksamlingar och följa myndigheternas anvisningar.

Under dagen väntas hundratusentals demonstrera runt om i landet sedan fackförbunden uppmanat till en landsomfattande strejk.

”Brinnande barrikader och sammandrabbningar mellan demonstranter och polis kan förekomma och störningar i trafiken kan uppstå”, skriver UD på sin hemsida.

Även lokala utegångsförbud kan förekomma med kort varsel efter senaste dagarnas kravaller i Paris, Lyon, Lille och Marseille.