Noma återöppnar – Rene Redzepi inte i köket

Nomas ”forskningschef” Mette Brink Soberg håller upp vad som tydligen är en skål gazpacho i restaurangens testkök.

Den danska lyxkrogen Noma i Köpenhamn kommer att öppna igen den 5 augusti, skriver Reuters.

Tidigare i år rapporterade New York Times om en lång rad tidigare anställda som vittnade om psykisk och fysisk misshandel från grundaren och chefskocken Rene Redzepi. Han ska i framtiden inte jobba i köket utan fokusera på ”kreativa projekt som involverar insekter, svamp och teknik” till restaurangens kommande menyer.

Under det nya konceptet ska menyn bytas 12 gånger om året för att svara mot årets ”mikrosäsonger”. Ett besök kommer att kosta motsvarande 9 600 kronor.

Noma hade innan stängningen tilldelats tre michelinstjärnor och utnämnts till världens bästa restaurang fem gånger.