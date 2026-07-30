Noma återöppnar – Rene Redzepi inte i köket
Den danska lyxkrogen Noma i Köpenhamn kommer att öppna igen den 5 augusti, skriver Reuters.
Tidigare i år rapporterade New York Times om en lång rad tidigare anställda som vittnade om psykisk och fysisk misshandel från grundaren och chefskocken Rene Redzepi. Han ska i framtiden inte jobba i köket utan fokusera på ”kreativa projekt som involverar insekter, svamp och teknik” till restaurangens kommande menyer.
Under det nya konceptet ska menyn bytas 12 gånger om året för att svara mot årets ”mikrosäsonger”. Ett besök kommer att kosta motsvarande 9 600 kronor.
Noma hade innan stängningen tilldelats tre michelinstjärnor och utnämnts till världens bästa restaurang fem gånger.
bakgrund
Noma
Wikipedia (sv)
Noma är en restaurang, med säte i Köpenhamn och med restaurang i Christianshavn i Köpenhamn och tillfällig affärsverksamhet internationellt i olika städer, såsom 16 veckor våren 2026 i Los Angeles i USA.. Noma var 2021 en av två restauranger i Danmark med tre stjärnor i Michelinguiden, vilket den fick 2021. Restaurangen låg ursprungligen på Nordatlantens Brygge vid Strandgade i Christianshavn fram till 2017. Från 2018, efter ett års uppehåll, har den legat i den tidigare Mindepån vid Refshalevej 96 i Christianshavn. Den första Michelinstjärnan fick Noma 2005. 2009 hamnade Noma som nummer tre på Restaurant Magazines lista över världens bästa restauranger, efter El Bulli och The Fat Duck. På listan för 2010 har Noma klättrat förbi de två nämnda restaurangerna och betraktas således i dag som världens bästa restaurang. År 2012 vann Noma utmärkelsen som världens bästa restaurang för tredje året i rad, vilket gör restaurangen till den näst mest framgångsrika i kategorin, endast slagna av El Bulli. . År 2015 blev Noma trea i listan över världens bästa restauranger. År 2021 blev Noma åter utsedd till världens bästa restaurang, efter att dessförinnan ha varit tvåa. Noma fokuserar på nordisk mat och restaurangens namn "Noma" är en sammandragning av "nordisk mad". Restaurangen grundades av kocken René Redzepi och Claus Meyer. Den 11 mars 2026 meddelade René Redzepi att han lämnar sin post som chef för Noma.
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