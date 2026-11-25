Efter triumfen: Kif Örebro begär sig själv i konkurs
Fotbollsklubben Kif Örebro begär sig själv i konkurs, rapporterar Nerikes Allehanda. Klubben har tidigare begärts i konkurs av Skatteverket på grund av en obetald skuld till Kronofogden på runt 1,5 miljoner kronor.
Kif Örebro gick i helgen upp i damallsvenskan genom seger i kvalet mot den forna storklubben Rosengård. Det har tidigare framkommit att Rosengård får behålla platsen om Kif Örebro inte kan ta sin plats i högsta serien.
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