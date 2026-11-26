FC Rosengård får fortsätta i damallsvenskan, meddelar Svenska fotbollsförbundet.

Skånelaget föll i kvalet, men erbjuds nu den vakanta platsen som uppstod efter att vinnarna Örebro gått i konkurs, skriver Sydsvenskan. Storklubben har tackat ja till den lediga platsen.

”Vi känner stor respekt för den situation som Kif Örebro och alla människor runt föreningen befinner sig i. För vår egen del innebär beskedet, att vi får fortsätta i Damallsvenskan, en möjlighet som vi är fast beslutna att förvalta på bästa möjliga sätt”, säger vd Linda Magnertoft på FC Rosengårds sajt.