Rosengård förlorar kvalet – kan bli kvar ändå
Storklubben FC Rosengård åker ur damallsvenskan i fotboll efter förlust i kvalet mot Kif Örebro, skriver TT. ”Mesta mästarna” från Skåne förlorade kvalspelet med totalt 4–5.
Under normala omständigheter innebär det att Rosengård nästa år spelar i den näst högsta divisionen, men det är inte säkert att det blir så den här gången. Örebro är i ekonomisk kris och förväntas gå i konkurs nästa vecka, skriver Sportbladet.
Om så blir fallet utesluts Örebro ur allsvenskan och Rosengård får den vakanta platsen.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen