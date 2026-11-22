Storklubben FC Rosengård åker ur damallsvenskan i fotboll efter förlust i kvalet mot Kif Örebro, skriver TT. ”Mesta mästarna” från Skåne förlorade kvalspelet med totalt 4–5.

Under normala omständigheter innebär det att Rosengård nästa år spelar i den näst högsta divisionen, men det är inte säkert att det blir så den här gången. Örebro är i ekonomisk kris och förväntas gå i konkurs nästa vecka, skriver Sportbladet.

Om så blir fallet utesluts Örebro ur allsvenskan och Rosengård får den vakanta platsen.