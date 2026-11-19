Rosengårds Ria Noora Minerva Öling och Örebros Nellie Eriksen Yasseri i kamp om bollen under torsdagens kvalmatch till damallsvenskan mellan KIF Örebro DFF och FC Rosengård på Behrn Arena.

Krisande Kif Örebro vann under kvällen den första av två kvalmatcher mot Rosengård med 2–1 på hemmaplan. Returmötet spelas på söndag och den vinnande klubben får spela i allsvenskan under 2027.

Matchen på Behrn Arena föregicks av snöskottning. Ett av målen gjordes av norskan Helene Gross-Benberg.

– Det är jättekul att spela fotboll i snö. Då känns det som att jag är i Norge igen.

Kif Örebro begärdes i konkurs av Skatteverket under förra veckan och har enligt Nerikes Allehanda skulder på närmare fem miljoner kronor. Dessutom slog Riksidrottsnämnden på torsdagen fast att man ska betala boten på 750 000 kronor som förbundets disciplinnämnd delade ut i oktober.