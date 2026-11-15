FC Rosengård tvingas kvala för att hålla sig kvar i damallsvenskan. För bara två säsonger sedan slog skåningarna poängrekord i serien men efter förlust mot Brommapojkarna på söndagen står det klart att hotet om degradering finns kvar.

– Vi är i ett jättetråkigt läge, säger kaptenen Thea Sörbo enligt Sportbladet.

I kvalet väntar Kif Örebro.