IFK Göteborg och Elfsborg är klara för damallsvenskan för första gången, rapporterar Expressen.

Det var tre lag som spelade om de sista två platserna. Trots att Kif Örebro vann sin match med 3–1 mot BK Häckens B-lag, räckte det inte för en uppflyttning.

IFK spräckte nollan först efter 80 minuter när Marika Bergman Lundin tog en straff mot Umeå. Det räckte för att laget skulle ta sig vidare. Ett vilt firande utbröt efter vinsten, skriver GP.

Elfsborgs Mollie Josefsson nickade in 1–0 i matchen mot Husqvarna, vilket också blev matchens resultat.