Rosengårds tränare Fran Alonso under en match i september.

Rosengård sparkar tränaren Fran Alonso efter förlusten i det damallsvenska kvalet, enligt ett pressmeddelande.

Skåneklubben skriver att Alonso anställdes för två månader sedan för att på sikt kunna leda laget tillbaka till fotbollens finrum.

– Det omedelbara och kortsiktiga målet var att säkra kontraktet i Damallsvenskan på sportslig väg. Det målet nådde vi inte, säger styrelseledamoten Bex Smith.

Rosengård förlorade kvalet mot Kif Örebro, men kan ändå bli kvar i högsta serien eftersom Örebro riskerar att gå i konkurs.