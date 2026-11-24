Rosengårds tränare sparkas efter degraderingen
Rosengård sparkar tränaren Fran Alonso efter förlusten i det damallsvenska kvalet, enligt ett pressmeddelande.
Skåneklubben skriver att Alonso anställdes för två månader sedan för att på sikt kunna leda laget tillbaka till fotbollens finrum.
– Det omedelbara och kortsiktiga målet var att säkra kontraktet i Damallsvenskan på sportslig väg. Det målet nådde vi inte, säger styrelseledamoten Bex Smith.
Rosengård förlorade kvalet mot Kif Örebro, men kan ändå bli kvar i högsta serien eftersom Örebro riskerar att gå i konkurs.
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