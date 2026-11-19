Fotbollsklubben Kif Örebro måste betala boten på 750 000 kronor som förbundets disciplinnämnd delade ut i oktober. Boten delades ut för att klubben vilselett licensnämnden för några år sedan, ett beslut som klubben överklagade till Riksidrottsnämnden. Det är den överklagan som nu avslås.

Det innebär en ny smäll för Örebro, som tidigare i veckan begärdes i konkurs på grund av stora skulder.

I kväll, torsdag, spelar laget sin första av två kvalmatcher till damallsvenskan. Rosengård står för motståndet.