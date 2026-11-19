Nästa smäll för Kif Örebro – stora boten fastställs
Fotbollsklubben Kif Örebro måste betala boten på 750 000 kronor som förbundets disciplinnämnd delade ut i oktober. Boten delades ut för att klubben vilselett licensnämnden för några år sedan, ett beslut som klubben överklagade till Riksidrottsnämnden. Det är den överklagan som nu avslås.
Det innebär en ny smäll för Örebro, som tidigare i veckan begärdes i konkurs på grund av stora skulder.
I kväll, torsdag, spelar laget sin första av två kvalmatcher till damallsvenskan. Rosengård står för motståndet.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen