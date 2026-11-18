Kif Örebro begärs i konkurs – två dagar innan kvalet
Fotbollslaget Kif Örebro begärs i konkurs av Skatteverket, säger ordförande Erik Barthelson till P4 Örebro.
Klubben dras med skulder och har haft konkurshotet hängande över sig under en längre tid.
Beskedet kommer bara dagen innan klubben ska spela den första av två kvalmatcher till damallsvenskan. Rosengård står för motståndet.
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