BK Häckens andra raka SM-guld befäster klubbens position som svensk damfotbolls maktfaktor, skriver Expressens Frida Olsson i en krönika.

Det fanns frågetecken när stjärnanfallaren Felicia Schröder såldes på vägen mot guldet, men nyförvärvet Maja Bodin lyckades fylla luckan, menar hon. Olsson menar att Häcken är på väg att bygga en dynasti.

”Där andra klubbar bara kan se på och avundsjukt tvingas dra lärdomar.”

Fotbollskanalens Ella Lindvall tycker inte att det finns några andra lag som kan mäta sig med Häcken.

”Så, medan Häcken firar ännu en titel återstår en betydligt svårare uppgift för konkurrenterna: att hitta ett sätt att komma i kapp.”

Häcken var länge det lag som inte riktigt orkade hela vägen fram, skriver Anna Rydén i Sportbladet. Tiden då andraplatserna definierade klubben är över, konstaterar hon.

”Det är inte längre Häcken som behöver fundera på hur de ska komma ikapp. Det är alla andra.”