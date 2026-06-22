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Mohamed Salah under matchen. (Darryl Dyck /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Egypten tog historisk seger i VM – Salah gjorde mål

Av Tomas Ekelund
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Egypten tog i natt sin första seger någonsin i VM när Nya Zeeland besegrades med 3–1 i Vancouver.

Nya Zeeland tog dock ledningen tidigt i matchen genom Finn Surman efter en kvart spelad. Efter paus vände det och Egypten gjorde tre mål – varav ett från storstjärnan Mohamed Salah.

Egypten leder nu grupp G med fyra inspelade poäng. Allt avgörs i sista omgången där Egypten ställs mot Iran, på lördag.

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