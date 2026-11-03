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El-Sayed med en anhängare.

Abdul El-Sayed, Michigans demokratiske senatskandidat, omgavs av så många anhängare på University of Michigan att trafiken stoppades. Det rapporterar Washington Post.

Opinionsmätningarna pekar mot seger mot republikanen Mike Rogers i delstatens uppmärksammade senatsval.

Haley Stevens, El-Sayeds demokratiska rival i primärvalet, orsakade politisk jordbävning när hon valde att stödja Rogers. Vid universitetet tillfrågades El-Sayed om huruvida han skulle skylla en förlust på Stevens, men viftade bort frågan.

– I slutändan tänker jag inte på Haley Stevens, säger han.