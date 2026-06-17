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Arkivbild. (Oscar Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska näringslivet

Electrolux miljardemission övertecknad

Av Aron Sigblad
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Electrolux nyemission på drygt 9 miljarder kronor, som bolaget meddelade i april, blev övertecknad. Det framgår av ett preliminärt utfall, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Emissionen tecknades till nära 138 procent och bolaget kommer därmed att tillföras runt 9,1 miljarder kronor efter kostnader.

Omkring 98 procent av aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter
pressmeddelande · www.mfn.se
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