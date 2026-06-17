Electrolux miljardemission övertecknad

Electrolux nyemission på drygt 9 miljarder kronor, som bolaget meddelade i april, blev övertecknad. Det framgår av ett preliminärt utfall, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Emissionen tecknades till nära 138 procent och bolaget kommer därmed att tillföras runt 9,1 miljarder kronor efter kostnader.