Electrolux miljardemission övertecknad
Electrolux nyemission på drygt 9 miljarder kronor, som bolaget meddelade i april, blev övertecknad. Det framgår av ett preliminärt utfall, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Emissionen tecknades till nära 138 procent och bolaget kommer därmed att tillföras runt 9,1 miljarder kronor efter kostnader.
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