”Elektrifiering är bättre än reduktionsplikt”
Regeringens utredare Svante Mandell föreslår att reduktionsplikten ska stå för 90 procent av transportsektorns utsläppsminskning de kommande fyra åren. Han får mothugg av sex energi- och klimatdebattörer på SvD Debatt.
”Vi ifrågasätter inte att Sverige ska klara sitt EU-åtagande till 2030. Men vi ifrågasätter att reduktionsplikten görs till huvudstrategin för att minska transporternas utsläpp. I stället menar vi att större fokus bör läggas på elektrifiering”, skriver de.
Biodrivmedel är dyra, och deras klimatnytta är kraftigt varierande och ofta låg, skriver debattörerna. Nollutsläpp i transportsektorn kräver en komplett omställning, och den enda lösningen är elektrifiering, fortsätter de.
Om debattörerna
Lina Reichenberg, docent energisystemanalys, Chalmers och senior expert vid tankesmedjan Arena
Johan Lilliestam, professor i Sustainability Transition Policy, Friedrich-Alexander-Universität, Nürnberg
Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena och doktor i statsvetenskap
Rosanna Endre, programansvarig för energipolitik på tankesmedjan Arena
Frances Sprei, professor hållbar mobilitet, Chalmers
Fredrik Hedenus, professor energisystemanalys, Chalmers