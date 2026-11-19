Regeringens utredare Svante Mandell föreslår att reduktionsplikten ska stå för 90 procent av transportsektorns utsläppsminskning de kommande fyra åren. Han får mothugg av sex energi- och klimatdebattörer på SvD Debatt.

”Vi ifrågasätter inte att Sverige ska klara sitt EU-åtagande till 2030. Men vi ifrågasätter att reduktionsplikten görs till huvudstrategin för att minska transporternas utsläpp. I stället menar vi att större fokus bör läggas på elektrifiering”, skriver de.

Biodrivmedel är dyra, och deras klimatnytta är kraftigt varierande och ofta låg, skriver debattörerna. Nollutsläpp i transportsektorn kräver en komplett omställning, och den enda lösningen är elektrifiering, fortsätter de.